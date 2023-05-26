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Убийство у «Армянского переулка» в Сургуте находится под контролем главы СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве тестя в Сургуте

Убийство у «Армянского переулка» в Сургуте находится под контролем главы СКР
Фото: unsplash.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следователю Югры Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах по делу о резонансном убийстве 59-летнего местного жителя.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов подозреваемый был задержан в одном из гостиничных комплексов города Сургута. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает СК РФ.

Напомним, по предварительной информации, преступление произошло в 03:20 утра 24 мая. 40-летний Овик Мадоян набросился с ножом на своего 59-летнего тестя Мехака Куркчана. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой. Сам же нападавший скрылся на черном автомобиле Мерседес, который впоследствии сжег. По факту сучившегося возбуждено уголовное дело.

По информации СТ, между зятем и тестем давний конфликт. Осенью прошлого года от Мадояна к родителям ушла жена с двумя детьми из-за того, что тот ее бил. Накануне он был задержан полицейскими Сургута в одной из гостиниц на Черном Мысу. При задержании он оказал сопротивление.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 43, комментариев: 0
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