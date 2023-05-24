Для жителей Сургута оборудовали три места отдыха у воды

В Сургуте оборудовали три места отдыха у воды. Для комфорта горожан установили столики и скамейки, деревянные настилы и раздевалки, сообщает пресс-служба администрации города.

«Эта береговая зона в парке «За Саймой» и территория у реки Чёрная в районе ул. Аэрофлотская. В начале июня откроется центр отдыха «Эдем» на Югорском тракте», - говорится в сообщении пресс-службы.

На обустроенных площадках можно только загорать - купаться в водоемах запрещено по причине несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для безопасности сургутян вдоль береговой линии в теплое время будут дежурить спасатели. Также везде установлены информационные знаки.