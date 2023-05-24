Автоавария на трассе в Сургутском районе обернулась двумя пострадавшими

Накануне, 23 мая, на автодороге в Сургутском районе в ДТП пострадали два человека. По предварительной информации, 66-летний водитель «УАЗ» не уступил дорогу, что привело к столкновению с другим транспортным средством.

«Около 19:10, на 24 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе, 66-летний водитель, управляя «УАЗ», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», движущимся по главной дороге. В результате ДТП 42-летний водитель Лады и его 75-летний пассажир получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Кроме того, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.