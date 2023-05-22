16+
Логотип Сиапресс
USD  79,9093   EUR  86,2770  

Новости

Больше новостей
Какой вариант долгосрочных инвестиций вы считаете лучшим?
Комментировать
0
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?

Да 16.7%

Нет, приходится экономить и урезать траты 66.7%

Нет, приходится брать кредиты 15%

Не знаю 1.7%

Всего голосов: 120

Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?

Да 13.2%

Нет 44.3%

У меня нет детей подходящего возраста 42.5%

Не знаю 0%

Всего голосов: 106

Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?

Да, неохотно 1.9%

Да, нормальная практика 0.9%

Нет 97.2%

Всего голосов: 108

Комментировать
0
Больше опросов

На месте легендарного недостроя на улице Энергетиков в Сургуте может появиться сквер

Депутаты Думы Сургута оценили концепцию сквера на месте снесенного недостроя на улице Энергетиков

На месте легендарного недостроя на улице Энергетиков в Сургуте может появиться сквер
Фото: Дума Сургута

В Сургуте на месте снесенного недостроя на улице Энергетиков планируют разместить сквер. Таким образом власти города хотят увековечить память энергетиков-первопроходцев. Центром парка станет стела «Призма энергии». А под ней разместят сооружение в виде карты региона с основными объектами энергетики Сургута. Концепцию сквера представили депутатам Думы на заседании комитета по социальной политике в прошлый четверг, 18 мая.

«Это только эскиз. Он пройдет через архитектурно-художественный совет города, где специалисты выскажут свое профессиональное мнение. Обязательно нужно учесть и мнение сургутян», − подчеркнул председатель Думы Сургута Максим Слепов. Напоминаем, что ранее сургутяне раскритиковали идею о благоустройстве на этом месте парковочной зоны.

Ориентировочная стоимость самого проекта и возведения объектов − более 55 млн рублей. В реализации концепции предложили поучаствовать Россетям и Сургутским ГРЭС, которые дали предварительное согласие.

«Концепция проекта отличная. Очень хочется, чтобы она не претерпела каких-то серьезных изменений. Функционально, органично, удобно. Единственное, хотел бы обратить внимание на безопасность этой локации, чтобы маленькие дети не выбегали на дорогу», − заметил депутат Дмитрий Нечепуренко. Оказалось, что на сквере планируют организовать закрытость территории и подсветку. Поэтому даже маленькие посетители парка будут находиться в безопасности.

«Очень здорово, что в городе появится такой арт-объект. Действительно, место просится для реализации подобного проекта. Здорово, что учитывается исторический контекст», − добавила Дина Биглова-Фатова.

В идеале закончить строительство сквера планируют к следующему Дню города − 12 июня 2024 года.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:05, просмотров: 241, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Пыть-Яхе погиб байкер после столкновения с деревом 1054
  2. ​Югорчанам предлагают взять четвероногого друга из приюта 956
  3. У 21 югорчанина подтвердился ковид за минувшие сутки 774
  4. Из-за несоблюдения очередности проезда в Нефтеюганске погиб 35-летний мужчина 674
  5. Двое рыбаков перевернулись на лодке и утонули в Нижневартовском районе 573
  6. Два лесных пожара зафиксировали в Сургутском и Кондинском районах 361
  7. На месте легендарного недостроя на улице Энергетиков в Сургуте может появиться сквер 241
  8. ​Югорчанин похитил из магазина 17 коробок шоколада 213
  9. ​Свыше 47 тысяч маленьких югорчан отдохнут летом в лагерях 157
  1. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 2786
  2. В Сургуте с 20 мая стартует новая маршрутная сеть общественного транспорта 2657
  3. ​В Красноярске за считанные миллионы рублей провели архитектурный конкурс для местного театра. Вот что получилось 2488
  4. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 2482
  5. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 2357
  6. Нападение первых клещей на югорчан: что нужно знать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2120
  7. ​Полвека назад в Сургуте… 2056
  8. ​Уходит или возвращается 1995
  9. Прошедший лечение в психбольнице югорчанин предстанет перед судом за двойное убийство 1932
  10. ​Зарабатывать с двумя кредитками на руках и не платить проценты банку — миф? Правда! 1914
  1. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 7122
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 7108
  3. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 6363
  4. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5787
  5. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4914
  6. ​Председатель 4657
  7. Быстро, просто, кое-как 4509
  8. ​С чего житель восточного района будет голосовать за микро-скверик в центре Сургута? Нужен большой городской проект 4292
  9. ​Почти как выборы 4177
  10. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3950

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика