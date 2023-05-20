​С сегодняшнего дня в Сургуте работает новая маршрутная сеть

Сегодня с пяти утра в Сургуте автобусы вышли на новые городские маршруты — начала работу новая сеть общественного транспорта. Напомним, что городские и дачные автобусы с сегодняшнего дня следуют по 28 маршрутам с регулируемыми тарифами, плюс продолжат работу семь маршрутов с нерегулируемыми тарифами.

В помощь всем горожанам, которые пока не ориентируются в новой сети — приложение «Умный транспорт»: в разделе «Общественный транспорт с 20 мая 2023» представлены все изменения.

Самое главное: теперь в городе действует пересадочный тариф — в течение 45 минут с момента оплаты первой поездки можно пересаживаться с автобуса на автобус бесплатно.

Администрация города подчеркивает, что отладка новой сети будет вестись и в дальнейшем: жителям стоит звонить с вопросами и предложениями по телефонам 8-800-200-64-31, (3462) 55-00-31 с 6:00 до 22:00.