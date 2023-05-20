​В Сургуте наградили спортивную элиту

Лучшие спортсмены, судьи, тренеры Сургута получили признание — в городе прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Спортивная элита» по итогам 2022 года.

Так, в Сургутской филармонии чествовали мастера спорта по гиревому спорту Анастасию Кошурникову — она названа лучшим спортсменом; звание лучшего тренера получил Михаил Шпартко. Судья Всероссийской и международной категории по спортивной аэробике СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна Анна Плявских отмечена в номинации «Лучший судья». Компания «Газпром трансгаз Сургут» получила звание «Лучший партнер в сфере физической культуры и спорта». Лучше спортивной школой стала спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».

Всего же награды получили более 90 спортсменов, тренеров и людей, причастных к спорту в Сургуте.