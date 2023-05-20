Дорожная кампания в Сургуте охватит сразу несколько направлений

Ремонт дорог в Сургуте охватит сразу несколько направлений — дорожники планируют ликвидировать колейность, отремонтировать часть внутриквартальных проездов, а также провести ямочный ремонт на нескольких автодорогах.

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Сургуте выполнят ремонт на трех объектах общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. Протяженность участков – порядка 2,5 км. Это дороги по улице Бажова, проспект Комсомольском, а именно, участок от Югорской до Щепёткина. Кроме того, завершится капитальный ремонт улицы Привокзальной. Приводить в порядок будут не только дорожное полотно: в эти работы входит установка новых бордюрных камней и обустройство тротуаров по обеим сторонам дорог», — рассказывают в пресс-службе городской администрации о первом направлении работ. Особняком стоит Комсомольский проспект: «По проспекту Комсомольский подрядчик взял на себя обязательства полностью выполнить комплексный ремонт в этом году. Основные работы – асфальтирование дороги и устройство тротуаров, должны быть закончены к началу сентября», – комментирует заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

Второе — ликвидация колейности на площади порядка 80 тысяч квадратных метров: работы пройдут на дорогах по проспекту Набережный, развязке у торгового центра «Ярославна», улиц Майской, Университетской, Захарова, Каролинского, проспекту Ленина и других.

«Полностью планируется устранить тот объем, который был выявлен к концу декабря 2022 года. Чтобы определить работы по этому направлению на 2024 год, будут обследованы новые участки дорог», — отмечает Анна Коршунова.

Третье направление — ремонт внутриквартальных проездов на 12 участках общей протяженностью два километра. В списке объектов — проезды по улице 30 лет Победы до улицы Дружбы, в районе Республики, 80, в районе магазина «Изида». Капитально отремонтируют проезд от улицы Первопроходцев до проспекта Комсомольский — ремонт здесь начался с проектно-изыскательских работ: после окончания этого этапа в конце мая определится подрядчик, который займется непосредственно восстановлением проезда.

Ямочный ремонт уже идет — к сегодняшнему дню в городе устранили аварийные ямы общей площадью 947 квадратных метров. Ликвидация ведется струйно-инъекционным методом, а с наступлением лета и более теплой погоды дорожники начнут использовать и другие методы, включая нарезку асфальта. Всего за сезон устранят ямы на площади более 11 тысяч квадратных метров.

Помимо трех основных направлений также будет вестись и другая работа — в этом году отремонтируют тротуары по маршруту «Сургутский кремль» по улице Гагарина от Мемориала Славы до улицы Энергетиков и вдоль дома на Энергетиков, 5. В рамках национального проекта возьмутся за тротуары на проспекте Комсомольский, улицах Бажова и Привокзальной.

Городские улицы получат 70 новых скамеек, будут заменены 500 урн. Продолжается установка новых остановочных комплексов — этим летом появятся 15 штук — в том числе, на улицах Республики, Саянской, Энтузиастов, проспекте Пролетарский и на остановке парк «За Саймой». Пять комплексов разместят на улице Привокзальной, где продолжается масштабный ремонт. Все остановки будут оснащены освещением, лавочками и урнами, а также инфракрасными излучателями.

Ремонтный сезон в Сургуте закончится 31 октября — к этому времени должны быть закончены все виды работ. Устранение колейности и ремонт проездов планируется завершить на месяц раньше — к концу сентября.