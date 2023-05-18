Мост через Обь в районе Сургута будут закрывать по ночам для проведения обследования

Мост через реку Обь в районе Сургута будут закрывать по ночам для проведения ежегодного планового обследования. Ограничения будут действовать с период с 12 по 28 июня, сообщает телеграм-канал «Дороги Югры».

«С 12.06.2023 по 28.06.2023 на мосту через реку Обь имени Валентина Федоровича Солохина будет проводиться ежегодное плановое обследование. В этой связи с 01:00 до 04:00 будет полностью перекрываться движение автотранспорта по мосту», - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в предстоящую субботу, 20 мая, в Сургуте пройдет благотворительный легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Во время мероприятия с 8:30 до 17:00 будет перекрыто движение транспорта на нескольких участках дорог.