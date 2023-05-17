Во время легкоатлетического забега «Зеленый марафон» в Сургуте будут перекрыты дороги

В эту субботу, 20 мая, в Сургуте пройдет благотворительный легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Во время мероприятия с 8:30 до 17:00 будет перекрыто движение транспорта на нескольких участках дороги, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Так, ограничат движение автомобилей на следующих участках:
- ул. Университетская от дома № 26 на ул. Энергетиков до пр. Пролетарского;
- по проезду от перекрестка: улица Университетская – пр. Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом;
- пр. Ленина от перекрестка: ул. Университетская – пр. Ленина до ул. Рабочей.