Во время легкоатлетического забега «Зеленый марафон» в Сургуте будут перекрыты дороги

В эту субботу, 20 мая, в Сургуте пройдет благотворительный легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Во время мероприятия с 8:30 до 17:00 будет перекрыто движение транспорта на нескольких участках дороги, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, ограничат движение автомобилей на следующих участках: