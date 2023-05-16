Специалисты международного уровня посетили конференцию в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства

В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства прошла конференция, на которой обсудили вопросы повышения результативности ЭКО в группах риска и коррекцию эстрогендефицитных состояний в позднем репродуктивном возрасте. Порядка 50 специалистов посетили мероприятие, поделились в пресс-службе медучреждения.

«Почетными гостями и соорганизаторами конференции стали Флавио Басари – генеральный директор Italfarmaco в России и Вартанян Эмма Врамовна – д.м.н., профессор кафедры ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета. Президент Саморегулируемой организации Ассоциации клиник ВТР, директор клиники ВТР «Дети из пробирки», − рассказали в Центре.

На конференции одиннадцать семей с бесплодием, стоящих на учете репродуктологов, смогли получить квалифицированную консультацию.

«Буквально лет семь назад данная процедура считалась высоко технологичной, но на сегодняшний день она уже стала обычной, доступной для всего населения и ее ввели в ОМС. ЭКО – технология трудоемкая, наукоемкая и очень дорогая, и поэтому, если бы она не поддерживалась государством, то у многих бесплодных семей не было бы возможностей стать родителями. Наш Центр успешно развивается уже 25 лет и работает на опережение в данной области», − подчеркнула президент Центра охраны материнства и детства, депутат Думы Югры Лариса Белоцерковцева.

Отметим, что в Сургутском центре охраны материнства и детства в прошлом году провели 700 циклов ЭКО, а с начала 2023 года – 238 циклов. С помощью вспомогательной репродуктивной технологии в этом году появились на свет 42 ребенка.