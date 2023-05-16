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В Сургут едут нижневартовские художники

Выставка художников Нижневартовска «На ярком берегу Оби» откроется в «Стерхе»

В Сургут едут нижневартовские художники
Фото: Стерх

Эта выставка – яркая как лето. Что пишут художники в соседнем Нижневартовске, живя на берегу Оби? Известно точно, что всё их творчество делает этот берег ярче, и наш – с их выставкой – будет ярче тоже.

В зале мастерская живопись – пейзажная, декоративная... Гобелены на русские, югорские, сказочные темы. Поэтичные скульптуры из металла. Это творчество будто стремится утолить северную жажду света, цвета, впечатлений…

Выставка представляет творчество художников среднего и старшего поколений, членов Союза художников РФ, участников выставок в разных регионах страны. В 2010-е годы художественная жизнь в Нижневартовске стала очень заметной в округе. Эта выставка – признание творческих достижений вартовчан.

Владимир Видинеев – живописец-пейзажист, сочетающий реалистические традиции, декоративность. Иллюстрирует поэзию. Тема Севера у него одна из важных.

Светлана Кравченко – художник декоративно-прикладного творчества. Основной жанр – гобелен. Разрабатывает мифологические, сказочные, современные темы.

Олеся Медведева - автор композиций, пейзажей, натюрмортов, впечатляющих декоративностью и атмосферой. Руководит детской студией анимации «Лёмвой мули».

Сергей Медведев – заслуженный художник РФ. В творчестве сочетает абстракцию и декоративность, импровизационность и выверенность, широкий круг ассоциаций.

Олег Павловский – скульптор, член кузнечной академии А.Зимина. Применяет ковку металла, творя легкие поэтичные образы.

Вход: 150 руб. (старше 18 лет), 100 руб. (с 7 до 18 лет),

50 руб. (дети с 5 до 7 лет, пенсионеры), до 5 лет дети бесплатно

Интерактивная программа 100 руб. с 1 человека (группы: 5 – 20 чел.)

Справки и запись на интерактивные программы по тел. 350-978

Галерея «Стерх» открыта 10.00 – 18.00, выходной: понедельник

(с 1 июня летнее расписание - выходные воскресенье, понедельник)

электронные билеты – на www.art-surgut.ru


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Сегодня в 15:16, просмотров: 172, комментариев: 0
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