В Сургуте открыли продолжение Комсомольского проспекта

Движение по новому участку Комсомольского проспекта в Сургуте от улицы Федорова до улицы Кайдалова открылось накануне — таким образом, проспект вышел к парку «За Саймой». Это четырехполосная дорога длиной порядка 400 метров.

Открыли новый объект власти, инвесторы и строители — глава Сургута Андрей Филатов, управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп и соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук. Это первая дорога в округе, построенная по концессионному соглашению: строители привлекли кредитные средства от «Сбера» на условиях инфраструктурной ипотеки, создали новый объект и будут его содержать в течение пяти лет.

«Строительство комплексное, — отмечает глава города Андрей Филатов. — Помимо укладки дорожного полотна проведена реконструкция сетей электроснабжения, ливневой канализации, водоснабжения, водоотведения и сетей связи. Установлены светофоры, остановочные павильоны. Автобусные маршруты планируем запустить в течение месяца».

Таким образом, жители нескольких микрорайонов получат новые возможности транспортной доступности.