Сургутянка Екатерина Бежан завоевала золото на Чемпионате мира по тайскому боксу

Екатерина Бежан из Сургута завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу, который прошел в Бангкоке. Для взрослых бойцов из Югры это первое достижение подобного уровня, сообщил глава Сургута Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

«В Бангкоке среди участников были представители 102-х стран мира. Екатерина провела 3 поединка. Противостояла двукратной чемпионке мира из Швеции, спортсменке из Словакии и многократной чемпионке мира из Хорватии. Итог – золото у России», - написал мэр Сургута.

Он добавил, что теперь у Екатерины есть шанс выступить на Всемирных играх боевых искусств в Саудовской Аравии осенью 2023 года.

Чемпионат мира по тайскому боксу прошел в Бангкоке с 5 по 12 мая. Российские спортсмены завоевали 26 наград, в том числе 11 золотых медалей.