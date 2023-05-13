Главой транспортной полиции Сургута стал Александр Оглезнев

Сургутскую транспортную полицию возглавил Александр Оглезнев. Об этом пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на УТ МВД России по УрФО.

Александр Оглезнев родился в Пристань Свердловской области. В 2005 году окончил Московский государственный открытый университет. В 1999 году вступил на должность оперуполномоченного ОУР Сургутского ЛУВД на транспорте. За четыре года он смог подняться до начальника отдела уголовного розыска, а в 2012 стал заместителем начальника полиции по оперативной работе.

В августе 2022 года Оглезнев занял должность стал врио начальника Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте.