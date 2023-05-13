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В Сургуте промоют более 20 км магистральных сетей водоснабжения

Сургутские сети водоснабжения начали промывать

В Сургуте промоют более 20 км магистральных сетей водоснабжения
Фото: администрация Сургута

В Сургуте стартовала промывка сетей водоснабжения. Один из первых в графике промывки – жилой комплекс по улице Мелик-Карамова, 4, от жителей которого поступало наибольшее число обращений о качестве воды. Общий срок промывки на данном участке составит более 2 месяцев. Работа производится по плану мероприятий, согласованному с управляющей организацией и департаментом городского хозяйства.

«Департаментом городского хозяйства совместно с ресурсоснабжающими, транзитными и управляющими организациями проанализированы все обращения граждан. Выявлены микрорайоны, локации, где наиболее часто наблюдались случаи отклонения. Исходя из этого, определен план мероприятий по промывке сетей, обсужден на расширенном совещании с участием всех участников технологической цепочки подачи воды потребителям и утвержден», – отмечает заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

Таким образом в Сургуте изменился подход к формированию графика промывки сетей водоснабжения. В этом году в план включены действия не только ресурсоснабжающих и транзитных организаций, но и управляющих компаний. По завершении работ на каждом этапе выполняется лабораторный контроль качества питьевой воды, после подключаются специалисты управляющей компании – они промывают внутридомовые системы.

«Выполняется промывка водовода с использованием сжатого воздуха, который периодически подается в водопровод, заполненный водой. Водовоздушная смесь удаляет отложения в трубопроводах. Далее грязная вода сбрасывается в канализацию. Работы производим до узлов ввода в дома. Приступили в апреле. Поделили территорию большого жилищного комплекса на несколько участков и каждый промываем отдельно. Всего предусмотрено 13 этапов. Сейчас завершается седьмой. Промыто порядка 900 м сетей из 1100 м», – рассказывает сполняющий обязанности заместителя главного инженера СГМУП «Горводоканал» Григорий Бондаренко.

До конца октября в Сургуте планируют промыть 28 км магистральных сетей водоснабжения, что на 40 процентов больше предыдущего периода. Очистят также более 65 км квартальных распределительных сетей холодного водоснабжения, что на 10 процентов больше предшествующего периода. Также приведут в порядок более 450 внутридомовых систем.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 150, комментариев: 0
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