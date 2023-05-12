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Врачи Сургута спасли женщину, выпавшую с девятого этажа

Женщина выпала из окна девятого этажа, но оказалась спасена врачами из Сургута

Врачи Сургута спасли женщину, выпавшую с девятого этажа
Фото: unsplash.com

Югорчанка, упавшая из окна девятого этажа, будет ходить благодаря врачам Сургутской травмбольницы. Женщину не только спасли, но и сохранили качество жизни пациентки, сообщается в пресс-службе медучереждения.

42-летнюю женщину доставили в больницу полтора месяца назад с многочисленными переломами и ушибами внутренних органов. Был высокий риск, что из-за перелома грудного отдела позвоночника женщина не сможет ходить.

«Женщине имплантирована металлоконструкция, состоящая из винтов и штанг. Она играла роль опоры при вправлении позвонков. Позвоночнику возвращен правильный ортопедический баланс, после чего нормальное кровоснабжение спинного мозга возобновилось», — рассказал выполнивший операцию нейрохирург Вадим Падурец.

После операции двигательные функции восстановились в полном объеме. Также пациентке успешно провели еще одну операцию — на тазовых костях. Сегодня пациентка продолжает восстанавливаться и уже может передвигаться и обслуживать себя без посторонней помощи.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 144, комментариев: 0
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