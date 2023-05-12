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​В Сургуте к 2024 году планируется расселить 90% аварийных домов

90% аварийного фонда Сургута планируется расселить к 2024 году

​В Сургуте к 2024 году планируется расселить 90% аварийных домов
Фото: пресс-служба администрации Сургута

В Сургуте к 2024 году планируется полностью завершить программу по переселению из аварийного жилья. Информация об этом была озвучена на заседании штаба по жилью и имуществу под председательством главы города Андрея Филатова.

«Знаковым событием для города станет завершение программы по переселению из аварийного жилья. Причем не только того, что было признано аварийным до 2017 года. Инициативу города поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. И к 2024 году станет возможным расселить 90% всего аварийного фонда. Планируется снести 87 аварийных домов», - сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Сейчас основная работа направлена на переселение в район «Марьина гора». На его территории планируется построить 26 многоквартирных домов, две школы, четыре детских сада, спортивный комплекс с бассейном, торговый и медицинский центры. Численность населения микрорайона составит более 18 тысяч жителей.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 138, комментариев: 0
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