Доля полового пути передачи ВИЧ остается на высоких цифрах в Сургуте и районе

На 1 мая 2023 года с начала эпидемии в Сургуте и Сургутском районе официально зарегистрировано 8 668 случаев инфицирования ВИЧ. Причем 2 023 из них − по району. Основной процент пораженных болезнью − люди от 20 до 39 лет, что составляет 73,1%, рассказали в пресс-службе отдела профилактики КУ «Центр СПИД» в Сургуте.

«Доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции по-прежнему остается на стабильно высоких цифрах составляет 78,3%. Структура ВИЧ-инфицированных по полу: мужчины – 5 533 чел. (63,8 %); женщины – 3 135 чел. (36,2%)», − рассказали в организации.

Ранее Сургут входил в список наиболее неблагополучных территорий по распространению ВИЧ-инфекции среди населения.

Отметим, что ежегодно, в третье воскресенье мая, во всем мире проводится Всемирный День памяти умерших от СПИД. 21 мая 2023 года этот день будет отмечаться в сороковой раз.