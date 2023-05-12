В Сургуте автомобилист сбил школьника, проехав на красный свет

В Сургуте на пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. Школьник пересекал проезжую часть на велосипеде, а водитель проехал на «красный» по полосе, предназначенной для встречного движения. Об этом сообщается в УГИБДД Югры.

«48-летний водитель, управляя Toyota, двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись с двухколесного транспорта. В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы», – сообщили в отделении.