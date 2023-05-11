Власти Сургута обсудили меры по снижению дебиторской задолженности за аренду муниципальной земли

Арендаторы муниципальной земли в Сургуте накопили долги за аренду муниципальной земли. Эта сумма, включая пени, составляет 344 миллиона рублей. При этом ее третья часть – долги предприятий, находящихся в процессе банкротства, сейчас находятся на исполнении у судебных приставов, причем некоторые еще с 2008 года. Часть платежей в размере 25 миллионов рублей вернуть уже не удастся, так как арендаторы прекратили свою деятельность, сообщили на заседании штаба по жилью и имуществу.

«Надо понимать, что это накопленная задолженность по платежам за землю, которая принадлежит городу, которую мы отдавали застройщикам для того, чтобы они реализовали свои проекты», – отметил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Представитель судебных приставов предложила проводить совместные рейды по взысканию задолженности. В ближайшем будущем по реестру из 12 арендаторов начнется совместная работа.

Отметим, что за последние два года департаментом имущественных и земельных отношений было направлено претензий на сумму 267 миллионов рублей.