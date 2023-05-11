Жители поселка Федоровский почтили память ветеранов акцией «Бессмертный полк»

Из соображений безопасности в Югре отменили митинги и парады Победы. Но жители региона нашли возможности почтить память героев Великой Отечественной войны. Так профсоюзом градообразующего предприятия в поселке Федоровский (Сургутский район) были приглашены эстрадные артисты: группа Viva включила выступление для федоровчан в свой 6-дневный тур, посвящённый 9 мая. А в здании НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» заранее оформили выставку «Бессмертный полк».

Время сейчас такое

Приезжие артисты признались, что концертный репертуар подбирали очень тщательно. Пронзительные и нежные, задорные и щемящие сердце песни привезли они федоровчанам. Знакомые с детских лет тексты и мелодии в этот день звучали по-особенному. Конечно, дело в обработке, новой подаче материала, в шикарных голосах солистов Viva, но и время сейчас такое… Чувствовалось, как все присутствующие в зале напряжены: как люди ждут хороших новостей, как откликается в их сердцах выбранная тема. Все мы ждём «яркий и цветущий май», наступление «главного праздника, без которого не будет всех остальных». Все выступления сопровождались громкими и продолжительными овациями, а легендарную «День Победы» зал приветствовал стоя. Действительно, слушатели проникались смыслом каждого произведения. Ну кого из нас сегодня не тронет песня, оформленная фоторядом «Бессмертного полка»: «Пока жива Россия, мы тоже будем жить»?

В формате выставки продлить жизнь своих героев решили порядка 30 работников НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». В здании управления установлены стойки с фотографиями участников событий 1940-х годов, которые своим трудом и самоотверженной борьбой на фронтах ковали долгожданную победу над фашизмом.

Человек с большой буквы

На одном из стендов – фото молодого симпатичного красноармейца с подписью: «Ткаченко Пётр Евдокимович. Родился 14 февраля 1917 года в г.Константиновке Донецкой области. Закончил семилетку, курсы автосварщика и до призыва в Красную армию работал на заводе «Вторчермет». На срочную службу в РККА призван 22 октября 1939 года.»

– После принятия присяги в декабре 1939 года мой дед был направлен на Зимнюю войну (Советско-финляндскую), – рассказывает внук изображённого солдата, инженер по добыче нефти и газа I категории производственного отдела Валерий Владимирович Асеев. –С 22 июня 1941 года до полной победы над фашистской Германией Пётр Ткаченко был участником боевых действий Западного, Белорусского фронтов – выполнял обязанности командира миномётного отделения в составе 23-й гвардейской механизированной стрелковой дивизии.

Трижды Пётр Евдокимович был тяжело ранен. Неоднократно поощрялся благодарностями командования. В наградном списке героя – медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и две «За боевые заслуги», а также «50 лет Вооруженных Сил СССР 1918-1968», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

На основании указа ПВ СССР от 20.03.1946 гвардии младший сержант Пётр Ткаченко демобилизован из рядов Советской армии 15 июня 1946 года. Ушёл из жизни ветеран 21 июля 1977 года.

– Мне на тот момент было всего 5 лет, – уточняет Валерий Владимирович. – Помню уставший, добрый взгляд деда, часто его вспоминаю. Близкие и знакомые отзывались о Петре Евдокимовиче, как о трудолюбивом, ответственном, пунктуальном и скромном человеке. О войне он рассказывал мало и не очень охотно. Дед родился и жил в великую и тяжёлую эпоху. Достойно прошёл свой нелегкий путь, преодолевая все тяготы и лишения судьбы. Вернулся с войны победителем, восстанавливал из руин родной город и завод, на котором мечтал трудиться после срочной службы. Построил дом, вырастил троих детей. Я горжусь своим дедом. Хотел бы сейчас с ним поговорить. Уверен, по его рассказам можно было бы написать не одну книгу из цикла «Жизнь замечательных людей» – о простом солдате, трудяге, человеке с большой буквы.