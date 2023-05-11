В Сургуте приговорили убийцу предпринимателя к 12 годам лишения свободы

Жителю Сургута, совершившему убийство еще в 2015 году, вынесли приговор. Мужчина семь лет назад застрелил бизнесмена во дворе по улице Маяковского, а после скрылся и по горячим следам поймать его не удалось.

Позже следователи провели розыскные мероприятия, в результате которых в 2022 году был задержан 38-летний знакомый погибшего. Как оказалось, горожанин жестоко расправился над предпринимателем во время ссоры, которая возникла на почве разногласий по ведению бизнеса. Подсудимый выстрелил в оппонента не менее пяти раз. Позже он избавился от пистолета.

«Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в следственном комитете ХМАО.