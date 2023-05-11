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Власти Сургута планируют получить средства из окружного бюджета для расселения 90% жителей аварийных домов

Программу по переселению из аварийного жилья планируют закончить к 2024 году

Власти Сургута планируют получить средства из окружного бюджета для расселения 90% жителей аварийных домов
Фото: администрация Сургута

Власти Сургута планируют полностью завершить программу по переселению из аварийного жилья к 2024 году. Причем, это касается не только тех объектов, которые признали таковыми до 2017 года. Ожидается, что в мае этого года поступят средства из окружного бюджета, что поможет расселить 90% всего аварийного фонда, сообщили на заседании штаба по жилью и имуществу.

«Все, что касается планов по расселению из домов, признанных аварийными до 2017 года, мы, как и обещали Сургуту в начале 2022 года, выполнили. В основном, благодаря инструменту «Вещь в будущем», удалось шагнуть так далеко. У Сургута есть все, чтобы в 2024 году аварийный фонд перестал существовать как явление. Большая работа уже проделана, и большая еще впереди, но я считаю, что это знаковое событие для города. Надо сказать, что, конечно, без поддержки правительства и губернатора Югры у нас бы не получилось так массированно пройти эти планы», – подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.

Отметим, что к 2020 году, на момент начала работ по программе, требовалось расселить порядка 50 тысяч квадратных метров жилья. К 2024 году из этого объема должно остаться не более двух тысяч.

В 2023 году в Сургуте необходимо расселить 426 семей. Квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, были приобретены администрацией в прошлом году и переданы застройщиком в декабре. Еще 465 семей ждут переселения из домов, которые признали аварийными после этого срока.


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Сегодня в 14:07, просмотров: 54, комментариев: 0
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