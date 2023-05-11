30-летний водитель «УАЗ» получил травмы в ДТП в Сургуте

Накануне, 10 мая, в Сургуте произошло ДТП, в котором пострадал 30-летний мужчина. По предварительной информации, он спровоцировал аварию, так как поспешил и не убедился в безопасности маневра.

«Около 08:30, в городе Сургут, 30-летний водитель «УАЗ», при выезде на дорогу с прилегающей территории, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Toyota». В результате ДТП 30-летний водитель иномарки получил травмы», −в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.