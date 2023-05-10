Полицейские Сургута ищут хозяев для вышедшей на пенсию служебной овчарки

В Сургуте полицейские проводили на пенсию четырех служебных собак. Три из них - Джерри, Бьорн и Герон - уже нашли новые «семьи». Теперь хозяев подыскивают для последней - немецкой овчарки Пьюрити Шарм, сообщает пресс-служба УМВД по Сургуту.

«На протяжении многих лет собаки помогали сотрудникам полиции раскрывать преступления, находить наркотические средства и просто радовали посетителей во время экскурсий в ЦКС», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также рассказали о новых хозяевах собак-пенсионеров. Так, хозяином овчарки по кличке Герон, состоявшей на службе 10 лет, стал полицейский Вячеслав Рымашевский. Он давно принял решение забрать Герона и ждал, когда напарник пойдет на «заслуженный отдых».

Новыми владельцами немецкой овчарки Бьорн стали Виктор Битнер и его семья. Боня, как ее ласково называют кинологи, занималась поиском взрывчатых веществ и взрывных устройств 9 лет. А бывший сотрудник полиции, пенсионер МВД Александр Дюков забрал самую «молодую» пенсионерку - восьмилетнюю бельгийскую овчарку Джерри.

Полицейские надеются, что в скором времени и для Шарма найдется любящая семья.