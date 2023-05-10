Под окнами ветерана в Сургутском районе устроили концерт в честь Дня Победы

Для ветерана из Белого Яра Любови Нефедовой в День Победы устроили праздничный концерт прямо под окнами ее дома. Участница Великой Отечественной войны в силу возраста больше не может принимать участие в праздничных мероприятиях, поэтому ее решили поздравить адресно: кадеты прошли маршем, исполнялись военные песни и хореографические номера.

«Замечательный парад получился. Ветерану очень понравилось, всем махала с балкона, кричала с Днем Победы со слезами на глазах. Очень трогательно все получилось», – рассказал глава Белого Яра Валерий Лупырь.

Любовь Ефимовна Нефедова родом из Куйбышевской области. Призывалась в армию в сентябре 1943-го. Находясь в пехотных войсках под Амурской областью, прошла курсы медицинских сестер и молодого бойца. В сорок пятом попала на войну с Японией. Служила медсестрой в секретной части пехотных войск до 15 марта 1948 года в звании лейтенанта. После Великой Отечественной войны была награждена Медалью Жукова и почетным знаком «Фронтовик 1941-1945». Любовь Ефимовна сегодня единственный участник Великой Отечественной войны, проживающий в Сургутском районе. В сентябре ей исполнилось 95 лет.

Накануне ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получили поздравления от главы Сургутского района Андрея Трубецкого и председателя Думы Валентина Полторацкого, волонтеры вручили им цветы, торты, открытки и продуктовые наборы.