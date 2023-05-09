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«Бессмертный полк» пролетит над Сургутом

​Глава Сургута Андрей Филатов дал старт акции «Бессмертный полк в небе Югры»

«Бессмертный полк» пролетит над Сургутом
Фото: администрация Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов дал старт акции «Бессмертный полк в небе Югры». Самолеты, на фюзеляжах которых размещены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, взмоют ввысь с аэродрома Боровая и пролетят над Сургутом.

Всего на самолетах разместили около 1400 портретов ветеранов. Среди них фотография Ивана Митрофановича Филатова — прадеда главы Сургута.

Накануне старта «Бессмертного полка» Андрей Филатов встретился с пилотами. Он поблагодарил их за гражданскую позицию, пожелал удачи и хорошего полета, а также посмотрел, как идут последние приготовления перед вылетом.

«Наша малая авиация становится визитной карточкой Сургута. Гордимся нашими пилотами. Благодарен «Барсам», которые год от года поддерживают традицию Бессмертного авиаполка, зародившуюся в Сургуте. Важно знать нашу историю, уважать подвиги героев, хранить о них память, передавать это наследие из поколения в поколение», - отметил Андрей Филатов.

«Бессмертный полк» пролетит над Сургутом 9 мая в 19:00.

Власти Сургута поддерживают развитие малой авиации. В городе регулярно проходят авиашоу и соревнования федерального уровня.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 27, комментариев: 0
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