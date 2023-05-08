Солисты Сургутской филармонии спели под окнами двух ветеранов ВОВ

В Сургуте в преддверии 9 мая прошли парады под окнами двух ветеранов Великой Отечественной войны – Ханы Дворкиной и Виталия Шолободы. Для них выступили солисты Сургутской филармонии, сообщает пресс-служба администрации города.

«Из окон своих домов ветераны смогли посмотреть подготовленную для них музыкальную программу. Солисты Сургутской филармонии подготовили творческие номера с песнями и танцами советских лет», - рассказали подробности в пресс-службе.

Акция «Парад у дома ветерана» появилась в Сургуте в 2019 году. Она проводится ежегодно в преддверии дня Победы.