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В Сургутском районе по-новому подойдут к обучению одаренных детей в ДШИ

Власти Сургутского района анонсировали новую стратегию по развитию одаренных детей

В Сургутском районе по-новому подойдут к обучению одаренных детей в ДШИ
Фото: admsr.ru

В Сургутском районе модернизируют школы искусств. Это позволит сформировать новую стратегию работы с одаренными детьми и провести цифровизацию процесса обучения. Отметим, что ежегодно школы искусств муниципалитета выпускают от 120 до 165 выпускников. 10% из них продолжают образование в учебных заведениях культуры и искусства.

«Наша стратегия тесно связана с идеей создания креативного кластера. В прошлом году рассказывал вам, что в Барсово мы открыли Центр цифровых компетенций. Там размещены кванториум, молодежный центр, цифровая библиотека и детская школа искусств. Эта практика, после прохождения всех экспертиз, была опубликована на сервисе «Смартека», чтобы специалисты из других регионов могли с ней познакомиться», – рассказал у себя в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Школы искусств района реализуют 67 дополнительных предпрофессиональных программ для тех, кто определился с выбором, и 42 общеразвивающие программы для тех, кто-либо проходит обучение для всестороннего развития, либо готовится к поступлению на предпрофессиональную программу.

«Теперь мы отправили заявку на участие в отборе субъектов РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий. В случае получения субсидии мы планируем создать на базе Белоярской ДШИ три новых студии: «Современная электронная музыка», «Анимация и 3D-графика» и «Дизайн», – подчеркнул Андрей Трубецкой.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 115, комментариев: 0
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