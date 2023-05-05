«Читающий автобус» познакомит сургутян с писателями-фронтовиками

По Сургуту сегодня прокатится «Читающий автобус: Ленинград-Югра». Он отправится от остановки «Железнодорожный вокзал» в 11:56 и, сделав круг, завершит свой маршрут в 13:40 также на Железнодорожном вокзале, сообщает пресс-служба администрации города.

«Проехав по городским улицам в «Читающем автобусе», пассажиры услышат интересные факты о жизни города в военные годы и о вкладе сургутян в Победу. Особой темой маршрута станет 80-летие прорыва кольца блокады Ленинграда. Пассажирам расскажут, что связывает Сургут и Ленинград помимо географического расположения на одной параллели», - говорится в сообщении.

На протяжении маршрута в автобусе будут звучать стихи и отрывки из прозаических произведений писателя-фронтовика Даниила Гранина и его друзей – Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Булата Окуджавы, Михаила Дудина, Сергея Орлова, Семена Ботвинника. Также пассажиры смогут послушать югорских авторов.