17-летний сургутянин на электросамокате сбил ребенка - проводится проверка

В Сургуте проводится процессуальная проверка по факту травмирования 5-летнего ребенка. Предварительно установлено, что мальчика, который ехал на велосипеде, сбил 17-летний юноша на арендованном электросамокате. Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован, сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

«3 мая 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 17-летний житель Сургута, управляя арендованным электросамокатом, допустил наезд на 5-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавший мальчик госпитализирован с травмами головы», - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Будет дана оценка действиям представителей фирмы, предоставляющей электросамокаты в аренду. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что треть жителей ХМАО выступают против аренды электросамокатов. По их мнению, водители электросамокатов представляют опасность для пешеходов и других водителей, поскольку не соблюдают скоростной режим и лихо носятся по улицам.