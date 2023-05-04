Горводоканал применяет новые методы промывки труб для эффективного и качественного водоснабжения города

В том, что «Горводоканал» поставляет в магистральные сети чистую воду, глава Сургута убедился лично. Андрею Филатову показали скважину, которая забирает ресурс с глубины около трехсот метров. Провели экскурсию по объектам, рассказали о каждом этапе очистки воды.

Мэр Сургута посетил предприятие «Горводоканал» и лично ознакомился с процессом добычи и очистки воды на станции Тюменского тракта. Как отмечают на предприятии, водоснабжение города осуществляется из подземных источников – артезианских скважин, глубина которых составляет около 300 м, а не из реки, как в большинстве крупных городов. Главное преимущество – водоподготовка производится без применения химических реагентов, поэтому по составу воду в Сургуте можно считать «живой». Всего в городе порядка 150 скважин. Водоподготовка идёт на четырех основных и трех локальных станциях очистки в разных частях города. Производится свыше 70 тысяч квадратных метров воды в сутки.

«Сегодня мы побывали на ключевом предприятии. По всем докладам и лично убедились, что вода в сети города заходит чистая. Вчера состоялось заседание штаба по вопросам городского хозяйства, на котором мы детально обсуждали вопросы водоснабжения, чтобы в финале вот такая же чистая вода попадала в каждую квартиру. Разбирали, что происходит на каждом этапе пути воды от предприятия «Горводоканал» до потребителя, кто за какой участок транспортировки ресурса ответственен, говорили о технологии промывки труб. Поэтапно разбираясь, определили ряд мероприятий для решения вопроса. Главная задача, чтобы ответственные структуры работали слаженно и на каждом участке обеспечивали необходимые технологические решения. Необходимо синхронизировать действия, чтобы не получилось так, что одна часть труб чистая, другая грязная, и усилить взаимодействие структур, ответственных за качество водоснабжения», – отметил Глава города Андрей Филатов.

Следует отметить, что одним из ключевых компонентов промывки сетей водоснабжения является хлор. 95% процентов водоканалов страны используют хлор при водоподготовке, решая тем самым и проблему очистки (убивает микроорганизмы и микробы) воды, и снижение количества отложений в трубах. В случае, если СГМУП «ГВК» начнет использовать химический метод – диоксид хлора для водоподготовки, количество охристых отложений в трубах снизится, вода будет светлой, даже при технических отказах и перепадах давления, но тогда о «живой артезианской воде» сургутяне могут забыть.

Для промывки труб водоснабжения СГМУП «ГВК» применяет разные технологии:

- гидродинамический – применение каналопромывочных машин, оборудованных размывающими насадками.

- гидропневматический – в систему подается сжатый воздух, который производит эффект микрогидроудара. Отложения смываются потоком жидкости. Промывка осуществляется до полного осветления воды в системе.

«За 22 год обращений было 746, из них 10-12 % на сетях проблема была «Горводоканала», 68 % – на сетях УК. Промывка – это тот продукт, мы уже подготовили воду, затратили на нее силы, энергию, электричество. И это готовый продукт, который мы сбрасываем, в конце промывая сеть. Для меня как для директора «Горводоканала» важно, чтобы эффективно промывали. Это меньше воды мы потратим, при этом мы добьемся, что мы хотели получить все, – чистой воды», – прокомментировал директор «Горводоканала» Павел Павлов.

Начиная с первого квартала 2022 года наблюдается устойчивая тенденция к сокращению количества обращений абонентов по вопросам некачественного водоснабжения в целом. Кроме того, тенденцию к уменьшению демонстрируют случаи, когда в подаче воды несоответствующего качества, виновен Горводоканал.