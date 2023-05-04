Свыше 7 млн рублей перевел пенсионер из Сургута лжесотруднику Центробанка

В Сургуте возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 84-летний мужчина, сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

По словам пенсионера, в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный. Он представился сотрудником Центрального банка РФ и сообщил, что мошенники пытаются списать деньги с действующих счетов мужчины. Злоумышленник убедил пенсионера обналичить деньги и перевести их на «сохранные счета».

«Мужчина поверил лжесотруднику банка и сделал все, как он велел. В течение нескольких дней он приходил в различные банки на территории Сургута, снимал деньги и переводил на указанные счета. В общей сложности мужчина отдал мошенникам более 7 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мошенник заверил пенсионера, что после проверки с ним свяжутся и вернут все деньги. Так и не дождавшись звонка от сотрудника банка, мужчина позвонил своей дочери, которая объяснила ему, что он стал жертвой мошенников и необходимо обратиться в полицию.