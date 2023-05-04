Власти Сургута добиваются от коммунальщиков слаженной работы по очистке воды

На минувшей неделе одной из важных городских тем стала вода, ее количество, качество и чистота. Сначала этот вопрос подробно обсудили участники штаба по городскому хозяйству, а затем глава Андрей Филатов совершил публичный рабочий визит в цех «Горводоканала». Обо всем по порядку.

На выходе из зимы и вплоть до следующих холодов – с апреля по октябрь – в Сургуте идет планомерная работа по улучшению и поддержанию в хорошем качестве воды в кранах жителей. Именно это стало одним из вопросов повестки дня на заседании штаба по городскому хозяйству под председательством Андрея Филатова. Отчитывались представители профильного департамента, управляющих компаний, а также двух муниципальных коммунальных гиганта – «Городские тепловые сети» и «Горводоканал».

«За год поступило 749 обращений по качеству воды. Из них проблемы на сетях «Горводоканала» – 12 процентов, на транспортных транзитных сетях «ГТС» – 20 процентов, управляющие компании – 68 процентов, или 510 некачественных проб. Будем помогать управляющим компаниям справляться с этой задачей», – обозначил ситуацию директор СГМУП «Горводоканал» Павел Павлов.

Как выяснилось, по итогам двухлетнего сбора обратной связи о качестве воды от сургутян, можно выделить конкретные территории, где проблемы точно существуют и их нужно «расшивать». Это микрорайоны 23А, 18, 17,19, 25, 37, 39, 20, Ж/Д и ПИКС, а также поселок Дорожный. Как рассказал и.о. директора СГМУП «Городские тепловые сети» Сергей Кузьминых, только в его организации количество внеплановых промывок сетей после обращений жильцов увеличилось на 27 процентов.

Собственно, именно промывками проблемы и решаются. Поэтому собравшиеся вместе коммунальщики – от ресурсоснабжающих организаций до УК и ТСЖ – разработали план по усиленной промывке сетей холодного водоснабжения, в том числе, магистральные, внутриквартальные и внутридомовые системы. А Андрей Филатов поручил структурам работать совместно и слаженно, чтобы выдавать сургутянам максимальный результат по качеству воды.

«Вопрос важный и существенный, и мы не можем оставаться в стороне. Самые острые локации у нас зафиксированы, мы понимаем причины такого состояния, и планы на этот год по достижению результата есть, – обратился к участникам разговора Андрей Филатов. – Есть два участника процесса, ответственность которых распределена по сетям и которые должным содержаться в надлежащем состоянии – город и управляющие компании. Мы знаем свои сложности, требования к содержанию, и с 2021 года запустили системную программу по очистке сетей, финансируем ее. Нужно сформировать графики замеров – объективные, до границы зоны ответственности, и уведомлять управляющую компанию о состоянии воды, которая заходит на границе этой зоны. Пригласить Жилстройнадзор, чтобы выработать систему контроля и участия в содержании сетей».

«Факты, которые сегодня озвучивались в ходе прений, имеют место быть. Поэтому, я считаю, должен быть комплексный подход. Когда каждый участник цепочки в рамках своей зоны ответственности отвечает за качество, для того чтобы мы – жители города – получали в конечном результате чистую питьевую воду», – отметил заместитель председателя думы Сургута Александр Олейников.

Затем глава города вместе с коллегами поехал к одному из главных акторов сургутского рынка коммунальных услуг – «Горводоканалу». Этому предприятию предстоит большое обновление – город успешно презентовал и защитил проект его технической модернизации, и 2 млрд рублей на эти цели выделил федеральный бюджет, то есть местной казне он не будет стоить ничего.

Пока идет подготовительная работа, градоначальнику продемонстрировали, как живет и работает станция «Горводоканала», что находится на Тюменском тракте. Кто-то мог не знать, но Сургут пьет воду не из Оби или какой-то другой реки, а из подземных артезианских источников (всего их порядка 150), находящихся на глубине около 300 метров. Благодаря этому очистка воды идет по «облегченному» механизму без применения химических реагентов, что само по себе хорошо. Для подготовки воды используется четыре основных и три локальные станции в разных районах Сургута, город получает около 70 тысяч кубометров нашей воды в сутки.

«В воде, поднятой из-под земли, содержится растворенное железо и газы. Вода проходит несколько этапов очистки, – рассказал и.о. главного инженера СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов. – Обезжелезивание производится методом глубокой аэрации, насыщения воды воздухом, кислородом, с последующей фильтрацией воды через специальный кварцевый песок. Финальный этап – воду обеззараживают с помощью ультрафиолетового облучения, очищая ее от микроорганизмов, бактерий и вирусов. Технология позволяет достичь всех норм санитарных требований. Это подтверждает ежедневный анализ воды».

Но одно дело – извлечь воду из трехсотметровой скважины, хорошо ее подготовить и очистить, а другое – доставить потребителю в том же идеальном состоянии. А доставка все же идет через трубы, которые аккумулируют различные примеси и затем отдают их, что расстраивает сургутян (о чем и был разговор на штабе). Это может случиться, например, при изменении давления, скорости, направления движения воды – подобное происходит при вводе новых домов или снижении уровня потребления в летний период. Поэтому, как и говорилось выше – трубы надо чистить изнутри, и делать это должны все коммунальщики.

«За последние несколько лет мы увеличили количество промывок своих сетей. Того же требуем и от других участников процесса доставки воды до кранов жителей. Всего их три: предприятия «Горводоканал», «Городские тепловые сети» и управляющие компании. Промыв свой участок, мы не получим качественного результата, если не будут промыты другие участки, – прокомментировал директор «Горводоканала» Павел Павлов. – Этот вопрос мы обсуждали в администрации города. Приводили цифры. У нас было более 700 обращений жителей за год, только 10 процентов из них касались сетей Горводоканала, порядка 70 процентов – сетей управляющих компаний. При этом отмечу положительную динамику по обращениям. Их количество за первый квартал этого года снизилось почти на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого – до 420. Уверен, это результат регулярной промывки труб и работы с транзитными организациями. Мы готовы помогать и техникой, и советом».

Чтобы подтвердить тезис о чистоте «исходной» воды, которая только-только вышла из источника и прошла все этапы подготовки, Андрею Филатову показали и скважины, и технологические процессы, и дали попробовать конечный результат.

«Сегодня мы побывали на ключевом предприятии. По всем докладам и лично убедились, что вода в сети города заходит чистая. Вчера состоялось заседание штаба по вопросам городского хозяйства, на котором мы детально обсуждали вопросы водоснабжения, чтобы в финале вот такая же чистая вода попадала в каждую квартиру. Разбирали, что происходит на каждом этапе пути воды от предприятия «Горводоканал» до потребителя, кто за какой участок транспортировки ресурса ответственен, говорили о технологии промывки труб, – подвел промежуточные итоги этого пласта работы Андрей Филатов. – Поэтапно разбираясь, определили ряд мероприятий для решения вопроса. Главная задача, чтобы ответственные структуры работали слаженно и на каждом участке обеспечивали необходимые технологические решения. Необходимо синхронизировать действия, чтобы не получилось так, что одна часть труб чистая, другая грязная, и усилить взаимодействие структур, ответственных за качество водоснабжения».

Несмотря на базово качественные результаты, «Горводоканал» продолжает модернизацию. В этом году на всех крупных станциях подготовки воды заменят ультрафиолетовые лампы, а на одном из водозаборов – планово обновят две обеззараживающими установки.

При поддержке администрации Сургута