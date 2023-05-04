Лишь 11% сургутян не планируют брать кредит на отпуск

Взять кредит на отпуск хотят 15% сургутян, 74% − не исключают такую возможность. И всего 11% планируют обойтись своими средствами. Чаще всего кредит на отпуск берут сотрудники сферы услуг, торговли, образования и рабочий персонал. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра Зарплата.ру.

«Более трети респондентов (38%) хотят взять в кредит на отпуск от 50 до 100 тыс рублей. Также планируют использовать заемные средства: менее 25 тыс рублей – 3%, от 25 до 50 тыс рублей – 32%, от 100 до 150 тыс рублей – 18%, от 150 до 200 тыс рублей – 9%, − рассказали в компании. − Самый популярный способ – кредитная карта, ей хотят воспользоваться 52% респондентов. Банковский кредит для получения наличных возьмет 37% опрошенных, а займут деньги у знакомых или друзей – 11%».

Брать кредит сургутянам приходится на случай непредвиденных трат – 49%, на любые траты – 36%, а 15% полностью организуют отдых на заемные средства.