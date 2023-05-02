Сургут готовится к проведению итоговой аттестации у девятиклассников

Приближается лето, а это значит, что система образования готовится входить в сложный и важный процесс аттестации юных жителей города. Пока оставим за скобками самый ответственный экзамен – ЕГЭ, – и поговорим про тех, кому предстоит первое серьезное испытание – девятиклассниках и их аттестации для перехода на следующий уровень. Всего таковых в городе немногим более 4,7 тысяч человек. Им предстоит сдать экзамены по русскому языку, математике и предметам по выбору. Стоит отметить, что более половины (52 процента) всех девятиклассников выбрали информатику как третий предмет для аттестации – эпоха IT продолжается и никуда не уходит.

В Сургуте для сдачи экзаменов у девятиклассников подготовлено и специально оборудовано 18 пунктов. Журналистам показали, как выглядит один из них – Сургутскую технологическую школу, ее техническое оснащение, штаб, аудитории и оборудование для проведения экзамена. Так, в аудитории, где девятиклассники будут сдавать информатику, установлены ноутбуки без доступа в интернет, а также аудио- и видеонаблюдение.

«Тур по пункту мы проводим ежегодно с целью информирования учащихся девятых классов и их родителей о порядке проведения экзамена, а также для обеспечения информационной безопасности и объективности проведения государственной итоговой аттестации, – объяснила начальник отдела общего образования департамента образования Сургута Ирина Кулназарова. – Особо акцентируем внимание на том, что обучающиеся, которые допускают нарушение порядка – удаляются с экзамена. Решение о повторном допуске участника принимает председатель государственной экзаменационной комиссии ХМАО – Югры. Как правило, сдача происходит уже в сентябре».

Для девятиклассников поход на экзамен будет представлять собой довольно четкую процедуру, рассказала руководитель пункта проведения аттестации в Сургутской технологической школе Наталья Архипова. Сбор участников начнется в 9 часов. Школьникам предстоит зарегистрироваться по паспорту, затем оставить все запрещенные на экзамене вещи (в основном, телефоны) в специальном помещении школы. Далее – проход через металлодетекторы и движение непосредственно в аудиторию с сопровождающими организаторами. После рассадки и инструктажа в 10 часов начнется экзамен.

Аттестация выпускников девятых классов в этом году начнется 24 мая и продлится до 1 июля. Предполагается, что 24 мая пройдут экзамены по истории, физике и биологии, а обязательные русский язык и математика назначены на 6 и 9 июня.

При поддержке администрации Сургута