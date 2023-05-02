В Сургуте произошел сход колесной пары двух вагонов с щебнем

Два вагона грузового поезда сошли с рельсов на подъездных путях необщего пользования в Сургуте. Опрокидывание не допущено, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что при производстве маневровой работы на подъездных путях необщего пользования, принадлежащих ООО «Стройкомплект» (г. Сургут, ХМАО-Югра), допущен сход колесной пары двух вагонов, груженных щебнем. Последствия схода оперативно устранены. Задержки поездов не было», − говорится в сообщении.

На место выехал исполняющий обязанности Сургутского транспортного прокурора. Также транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.