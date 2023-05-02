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У юной сургутянки удалили опасную 30-сантиментровую опухоль

Опухоль в брюшной полости у пациентки из Югры выявили при осмотре в поликлинике

У юной сургутянки удалили опасную 30-сантиментровую опухоль
Фото: ru.freepik.com

Сургутские хирурги удалили 30-сантиметровую опухоль яичника 15-летней девочке. Объемное образование росло незаметно и безболезненно, поэтому некоторое время не привлекала к себе внимания. Увеличивающийся живот беспокойства тоже не вызвал − все полагали, что ребенок поправился, рассказали в пресс-службе депздрава Югры.

«Нам удалось сохранить репродуктивные органы девочки. Теперь ей предстоит диспансерный учет в поликлинике и дальнейшее периодическое наблюдение у нас с целью оценки отдаленных результатов по восстановлению состояния и функции левого яичника. Будем наблюдать нашу героиню первые полгода раз в месяц, потом раз в шесть месяцев до 18 лет», − заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Гульнара Духина.

Операция длилась около полутора часов. Опухоль хирурги-гинекологи удалили скопически − через небольшие проколы, с минимальной травматизацией тканей.

Отметим, что опухоль несла собой большую угрозу − перекрут кисты и ее разрыв. Травмы, удар в живот, неудачное падение могли привести к ишемии, некрозу придатка или разрыву с излитием содержимого в брюшную полость.


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Сегодня в 12:57, просмотров: 264, комментариев: 0
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