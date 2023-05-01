Жители Сургута просят обратить внимание на строительный мусор после сноса дома на Нефтяников

Жительница Сургута обратилась к мэрии с просьбой убрать строительный мусор, который остался после сноса аварийного дома по улице Нефтяников, 7. По ее словам, свалка осталась еще с осени. Свою жалобу она опубликовала в группе во ВКонтакте «К-Информ».

«Снесли дом и оставили свалку с осени! Там уже все гнить начинает, пластика куча, пакетов, пенопласта. Зимой гоняли детей, переживали, чтоб в яму не упали. Бомжи за забором прячутся и сидят распивают алкогольные напитки. Куда обращаться не знаем. Очень обидно за наш город», – написала горожанка.