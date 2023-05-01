16+
Логотип Сиапресс
USD  80,5093   EUR  88,3712  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянка пожаловалась на строительный мусор после сноса аварийного дома

Жители Сургута просят обратить внимание на строительный мусор после сноса дома на Нефтяников

Сургутянка пожаловалась на строительный мусор после сноса аварийного дома
Фото и видео: siapress.ru, К-Информ

Жительница Сургута обратилась к мэрии с просьбой убрать строительный мусор, который остался после сноса аварийного дома по улице Нефтяников, 7. По ее словам, свалка осталась еще с осени. Свою жалобу она опубликовала в группе во ВКонтакте «К-Информ».

«Снесли дом и оставили свалку с осени! Там уже все гнить начинает, пластика куча, пакетов, пенопласта. Зимой гоняли детей, переживали, чтоб в яму не упали. Бомжи за забором прячутся и сидят распивают алкогольные напитки. Куда обращаться не знаем. Очень обидно за наш город», – написала горожанка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:18, просмотров: 47, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Два врача перинатального центра Сургута признаны лучшими в России 857
  2. Неадекватный житель Нефтеюганска замахивался на сотрудниц банка огнетушителем 801
  3. Олег Кармунин: «Нельзя ругать музыку за то, что она опопсела. Опопсела – значит, нравится» 18+ 729
  4. ​Ушел из жизни российский модельер Вячеслав Зайцев 518
  5. В Сургуте охранник пытался вывести подростка из ТЦ из-за хулиганства – проводится проверка 436
  6. В Федоровском выбрали «Мини-мисс» 388
  7. В Югре ограничили вылов рыбы из-за нереста 361
  8. ​Это праздник народного единения, сплочения коллективов, дружной встречи весны 320
  9. ​Первомай и сегодня остается одним из любимых и долгожданных праздников 315
  10. Это отличный повод сказать Вам спасибо за добросовестный труд и работу 225
  1. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 3586
  2. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 3249
  3. ​А как говорить? 2464
  4. ​Город должен реагировать на конструктивные замечания, а не на мелкие популистские лозунги, которые могут загубить транспортную реформу 2448
  5. ​С чего житель восточного района будет голосовать за микро-скверик в центре Сургута? Нужен большой городской проект 2414
  6. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 2403
  7. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 2379
  8. ​Почти как выборы 2340
  9. В СНГБ можно подать заявку на кредит через портал госуслуг 2325
  10. ​Экономическая безопасность в надежных руках 2109
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6451
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 5809
  3. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 4727
  4. ​Будет трудно 4561
  5. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 4411
  6. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 4019
  7. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3765
  8. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 3599
  9. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 3598
  10. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 3586

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика