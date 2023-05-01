Власти Сургута ищут специалистов для научное исследования по развитию города

Администрация Сургута готова заплатить 60,8 млн рублей за научно-исследовательскую работу о будущем города. Соответствующую заявку разместили на сайте госзакупок.

«Выполнение научно-исследовательской работы «Актуализация документов стратегического планирования и выполнение работ по комплексному проекту корректировки документов территориального планирования, градостроительного зонирования в целях повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования городской округ Сургут», – говорится в наименовании объекта закупки.

Цель исследования – обеспечение системного подхода к муниципальному управлению, комплексному социально-экономическому и пространственному развитию территории муниципального образования. Оно должно быть готово к 1 августу 2023 года, говорится в документах.

Отметим, что победителя аукциона должны объявить 19 мая 2023 года.