Полиция Сургута проведет проверку инцидента с подростками в ТЦ «Мир»

В Сургуте проведут проверку из-за конфликта охранника с подростками в ТЦ «Мир». По словам очевидцев, дети регулярно изводят сотрудников, матерятся и плюются, рассказали в Телеграм-канале «Свет Сургут ХМАО».

«Я уже устала, они нам вообще покоя не дают. Эти дети каждый день здесь находятся. Они как только не обзываются, что только тут не вытворяют. У нас на втором этаже продаются вейпы. И курят они здесь у нас. Администрацию доводят до истерики», — поделилась сотрудница ТЦ.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. После этого всем участникам инцидента будет дана правовая оценка. «В социальных сетях распространяется информация о том, что в одном из торговых центров Сургута произошел конфликт между сотрудниками охраны и подростками. По данному факту каких-либо сообщений и заявлений в органы внутренних дел не поступало. Сотрудники полиции инициировали проверку, информация зарегистрирована в дежурной части», – сообщили в Телеграм-канале «Полиция Югры».

Помимо этого, очевидцы передали, что по инициативе администрации ТЦ «Мир», подростка оставили в магазине с охранником до приезда родителей.