Дошкольница из Федоровска выиграла места сразу в трех творческих конкурсах

Воспитанница детского сада «Танюша» г.п.Фёдоровский Екатерина Веселухина в апреле стала участницей сразу трёх творческих конкурсов. О большом приключении девочки рассказывают её родители – работники НГДУ «Комсомольскнефть»: Елена Викторовна, ведущий бухгалтер материальной группы бухгалтерии и Павел Валерьевич, начальник автоколонны №4 УТТ.

Кате Веселухиной едва исполнилось 7 лет, она занимается в вокальном и театральном кружках культурно-досугового центра «Премьер». Педагог по пению Ольга Крупина и предложила семье подать заявку на поселковый конкурс «Мини-мисс».

В этом году его участницами стали 9 девочек дошкольного возраста. Им предстояло рассказать о себе и любимых увлечениях, поучаствовать в дефиле и «шоу талантов».

У Кати трудностей в подготовке не возникло, больше волновалась её мама, на плечи которой легли подготовка визитной карточки и внешнего вида юной конкурсантки. А девочка в привычном режиме разучила симпатичный номер с песенкой «Принцесса» (KinderStar) и с огромным удовольствием погрузилась в закулисные хлопоты. Малышка уверенно держалась на сцене и излучала улыбку до самого финала, её выступления получились яркими, по-детски непосредственными и озорными. Покорив зал, Катя заняла 1 место.

«В процессе подготовки девочки всегда заметно меняются, – комментирует режиссёр конкурса Яна Крюкова. – Становятся более раскрепощёнными, уверенными в себе, преодолевают страх общения со зрителем, раскрывают свои таланты. То есть это – хорошая возможность для творческого роста. Мы, в свою очередь, делаем всё, чтобы свой первый звёздный бал наши участницы запомнили на всю жизнь».

Буквально через несколько дней Катя уже блистала на сцене Международного детского профессионального конкурса STARTREK проекта «Музыкальный Звёздный Олимп» в Сургут. В очередной раз играючи справившись с подготовленным номером она стала лауреатом III степени в номинации «Эстрадный вокал» (5-7 лет).

«Здорово, когда конкурс – не напрягает, а окрыляет ребёнка, позволяя искренне выражать свои эмоции на сцене, получать удовольствие и в то же время хорошие навыки, – делится мнением Елена Веселухина. – Так сложилось и на «Чудо-чадо» ПАО «Сургутнефтегаз». Кстати, в финале этого конкурса было большое количество красивых, талантливых номеров, и мы даже не задумывались о награде – просто поддерживали Катюшу в её большом и увлекательном приключении. Всей группой болельщиков мы очень рады диплому III степени в номинации «Вокал» (6-10 лет)! А Катюше тройной успех в дебютных выступлениях подарил большой стимул для дальнейших старательных занятий. Сейчас она готовится к большому событию в своей жизни – поступлению в 1 класс. Думаю, творческий опыт пригодится и там».