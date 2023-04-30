В Сургуте поймали женщину, которая умыкнула у ребенка в поезде смартфон и 1800 рублей

В Сургуте задержали женщину, которая во время поездки на поезде обокрала ребенка. Инцидент произошел еще в январе, но наказание настигло воровку в марте, пишет «Сургутская трибуна» со ссылкой на транспортную полицию.

Как выяснило следствие, пассажирка железнодорожного рейса «Екатеринбург – Сургут» увидела оставленный кем-то на столике смартфон и 1800 рублей. Злоумышленница забрала все себе, выкинула симку из телефона, а деньги потратила на личные нужды.

Ущерб оценили в более чем семь тысяч рублей. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы, арест, а максимально — лишение свободы до двух лет.