В Сургутском театре в мае пройдут гастроли «Сатирикона»

В промежутке между двумя майскими мини-каникулами сургутяне смогут сходить на Райкина: в Сургутском театре — гастроли «Сатирикона».

Константин Райкин заявлен как исполнитель главных ролей в спектаклях, которые театр покажет с 3 по 5 мая в рамках направления «Ведущие театры». «Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников, — отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова. — Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты».

«Сургут на театральной карте нашей страны занимает серьезное и почетное место», — говорит художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин: ранее он уже привозил в город самые важные спектакли — «Человек из ресторана» по Ивану Шмелеву, «Квартет» по пьесам Мольера, «Контрабас» Патрика Зюскинда. «Мы все помним и наш успех, и высокий уровень театральной искушенности, подготовленности зрителя. Ждем поездку в Сургут с радостью, надеждой и волнением, естественно», — заключил артист.

В этом году «Сатирикон» покажет комедию «Шутники» по Александру Островскому и поэтический моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом» (12+).