16+
Логотип Сиапресс
USD  80,5093   EUR  88,3712  

Новости

Больше новостей
Майские праздники вы проведете...
Комментировать
0
Больше опросов

​Константин Райкин привезет «Сатирикон» в Сургут на майские праздники

В Сургутском театре в мае пройдут гастроли «Сатирикона»

​Константин Райкин привезет «Сатирикон» в Сургут на майские праздники
Фото: satirikon.ru

В промежутке между двумя майскими мини-каникулами сургутяне смогут сходить на Райкина: в Сургутском театре — гастроли «Сатирикона».

Константин Райкин заявлен как исполнитель главных ролей в спектаклях, которые театр покажет с 3 по 5 мая в рамках направления «Ведущие театры». «Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников, — отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова. — Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты».

«Сургут на театральной карте нашей страны занимает серьезное и почетное место», — говорит художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин: ранее он уже привозил в город самые важные спектакли — «Человек из ресторана» по Ивану Шмелеву, «Квартет» по пьесам Мольера, «Контрабас» Патрика Зюскинда. «Мы все помним и наш успех, и высокий уровень театральной искушенности, подготовленности зрителя. Ждем поездку в Сургут с радостью, надеждой и волнением, естественно», — заключил артист.

В этом году «Сатирикон» покажет комедию «Шутники» по Александру Островскому и поэтический моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом» (12+).


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:49, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Юные тюменские писатели получили награды на международном конкурсе «Все краски Севера» 917
  2. ​В Тюменской области после капремонта открылся трехэтажный жилой корпус дома-интерната 862
  3. Автопарк станции скорой помощи Тюменской областной больницы № 3 полностью обновился 859
  4. Как выбраться из долговой ямы // КОНСУЛЬТАЦИЯ 810
  5. ​Он беседовал с президентами, посещал приемы консулов и стоял перед танками, защищая Белый Дом 601
  6. ​Работу Горводоканала проинспектировал глава Сургута 326
  7. ​Ягодки не предлагать. Wildberries планирует ребрендинг 317
  8. ​Куда поедут россияне на майские праздники? 241
  9. ​Выход в кибер-пространство: Центр компьютерного спорта Сургутского района планирует масштабные события 212
  10. Быстро, просто, кое-как 159
  1. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 3188
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 2911
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 2740
  4. ​Город должен реагировать на конструктивные замечания, а не на мелкие популистские лозунги, которые могут загубить транспортную реформу 2047
  5. ​Сургутские хоккеисты стали лучшими на первенстве 2045
  6. ​А как говорить? 2027
  7. В СНГБ можно подать заявку на кредит через портал госуслуг 1968
  8. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 1842
  9. Вартовчане смогут бесплатно съездить на кладбище в день поминовения усопших 1795
  10. Около половины югорчан хотят садить картошку в этом году 1722
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6005
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 5486
  3. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 5340
  4. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 5251
  5. ​Галаховы 5052
  6. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 4365
  7. ​Будет трудно 4277
  8. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 4225
  9. ​Приглашение к разговору 3990
  10. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 3450

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика