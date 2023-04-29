Центр компьютерного спорта Сургутского района назван лучшей кибер-площадкой России

Престижную всероссийскую премию Sports Facilities в области кибер- и фиджитал-спорта получил Центр компьютерного спорта МАУ «РУСС». Награда была вручена на SPORTB2B EXPO&FORUM, который проходил накануне в Москве. Как отмечают в администрации Сургутского района, это престижная всероссийская премия, которая присуждается за достижения в различных областях спорта, — мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта РФ.

Лауреатом премии Центр компьютерного спорта стал не как отдельное учреждение, а как вся инфраструктура для развития компьютерного спорта, подчеркивает руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Киберспорт мы развиваем с 2018 года, — говорит глава Сургутского района. — Систематически им занимаются порядка 350 человек. Секции созданы в Солнечном, Барсово, Фёдоровском, Русскинской, Локосово, Угуте, а также на базе Спортшколы №2. В 2022 году впервые организовали «Киберсборы», в которых участвовали спортсмены из семи поселений. Проект реализован благодаря субсидии Сургутского района. На эти цели мы выделили 250 тысяч рублей».

Сургутский район на форуме представил руководитель Центра компьютерного спорта МАУ «РУСС», президент Федерации фиджитал спорта ХМАО-Югры Артем Щепотьев. «Критериев оценки было несколько: это и количество систематически занимающихся, количество площадок, оборудования, то есть спортивные объекты оценивали по инфраструктуре, — рассказывает он. — И так как мы во многом являемся передовой площадкой, наверное, это и позволило нам получить эту награду».

Признание заслуг на федеральном уровне — хорошая мотивация двигаться дальше, продолжает специалист, отмечая, что направление движения уже выбрано: «Здесь мы встретились с директором департамента физкультуры и спорта Югры Сергеем Артамоновым, проговорили вектор развития. Думаю, будем очень активно развивать данное направление в регионе. Планы у нас большие. Осенью пройдет большой фестиваль компьютерного фиджитал-спорта. Мы на него получили поддержку в размере 4,5 млн рублей от департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры».

Это не первая награда Центра компьютерного спорта в этом году. Ранее в апреле siapress.ru сообщал, что проект Центра «Фиджитал-сборы», который реализуется при поддержке администрации Сургутского района, признан лучшим в сфере спортивных инноваций России — он стал лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса проектов с международным участием «Инновации в сфере физической культуры и спорта», который проводился Московским государственным университетом спорта и туризма.

Фиджитал-спорт — это новая в стране дисциплина, которая совмещает компьютерные игры и физическую активность. Официально его признали лишь в конце января этого года, однако Сургутский район начал развивать это направление гораздо раньше. Так, в феврале в Солнечном прошли первые в России сборы по фиджитал-спорту.

Условия для развития этого вида спорта в муниципалитете уже есть, но работа продолжает вестись: «Создана материально-техническая база, — говорит Андрей Трубецкой. — Абсолютно во всех поселениях Сургутского района от самого малого (Высокий Мыс, Тундрино) до самого большого (город Лянтор) есть классы, есть учреждения, которые развивают киберспорт, куда детвора может прийти и заняться этим видом спорта. Это, действительно, как мы сегодня убедились, спорт».

В проект «Фиджитал-арена» вложено пять миллионов рублей, из них 3,5 миллиона — средства из окружной казны, остальную часть профинансировал муниципалитет. Площадка будет принимать командные соревнования в виртуальной реальности — для этого приобретут десять шлемов, обустроят специальное пространство, а в одном из поселений создадут трассу для гонок дронов.

«Всероссийская Федерация фиджитал-спорта вышла с инициативой о проведении Третьих Открытых школьных фиджитал-игр на территории Сургутского района, — делится планами Андрей Трубецкой. — Мы это предложение поддержали. Турнир в планах провести уже в мае. На соревнования в Барсово съедутся спортсмены из разных регионов страны».

Погружение в виртуальную реальность в Сургутском районе ведется — новые спортивные направления набирают популярность среди местной молодежи.