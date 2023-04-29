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​Работу Горводоканала проинспектировал глава Сургута

Андрей Филатов побывал на станции очистки воды

​Работу Горводоканала проинспектировал глава Сургута
Фото: admsurgut.ru

Систему добычи и очистки воды на предприятии «Горводоканал» проинспектировал глава Сургута Андрей Филатов. Компания осуществляет водоснабжение не из реки, а из подземных источников — артезианских скважин, которых в городе порядка 150, водоподготовка производится на четырех основных и трех локальных станциях очистки.

При этом загрязнение воды может происходить на этапе транспортировке до потребителя — через сети центрального водоснабжения и внутридомовые системы в воде могут собираться примеси, осевшие в трубах. «При изменении давления, скорости, направления движения воды, связанным, например, с вводом новых домов, снижением уровня водопотребления в летний период, отложения попадают в воду, — объясняют представители Горводоканала. — Для улучшения качества питьевой воды «Горводоканал» регулярно проводит промывку магистральных сетей».

«Сегодня мы побывали на ключевом предприятии, — прокомментировал Андрей Филатов. — По всем докладам и лично убедились, что вода в сети города заходит чистая. Вчера состоялось заседание штаба по вопросам городского хозяйства, на котором мы детально обсуждали вопросы водоснабжения, чтобы в финале вот такая же чистая вода попадала в каждую квартиру. Разбирали, что происходит на каждом этапе пути воды от предприятия «Горводоканал» до потребителя, кто за какой участок транспортировки ресурса ответственен, говорили о технологии промывки труб. Поэтапно разбираясь, определили ряд мероприятий для решения вопроса. Главная задача, чтобы ответственные структуры работали слаженно и на каждом участке обеспечивали необходимые технологические решения. Необходимо синхронизировать действия, чтобы не получилось так, что одна часть труб чистая, другая грязная, и усилить взаимодействие структур, ответственных за качество водоснабжения».


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Сегодня в 10:23, просмотров: 131, комментариев: 0
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