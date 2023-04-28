Сургутянина спасли в состоянии клинической смерти

Житель Сургута пережил клиническую смерть после травмы ноги. Случай произошел 3 марта. Мужчина шел по улице, оступился и упал, после чего попросил прохожего вызвать скорую помощь и помочь добраться до подъезда. Однако, когда они подошли к подъезду, сургутянин потерял сознание. К счастью, к этому моменту подъехала первая бригада скорой помощи.

«Фельдшеры незамедлительно перенесли пострадавшего в автомобиль, где ему констатировали клиническую смерть. Пока врачебная бригада скорой спешила на помощь, Кондакова Татьяна и Абдрахманова Виктория делали все возможное, чтобы вернуть пациента с того света, − рассказали в пресс-службе депздрава Югры. − Через несколько минут пациента окружили врач Горбунова Наталья вместе с фельдшерами Хайруллиной Альбиной и Хабибуллиной Индирой, которые продолжили бороться за жизнь пациента. Дефибриляция, непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких помогли выиграть в этой схватке со смертью. Спустя восемь минут пациент пришел в себя».

Этот день мог стать последним для сургутянина, однако, благодаря слаженной работе сотрудников скорой помощи и неравнодушному прохожему, его удалось спасти.