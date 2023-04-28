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Куда сходить в Сургуте на выходных 29 апреля – 1 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 29 апреля – 1 мая? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

29 апреля

Лекция «Обратная сторона русской попсы»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

В эту субботу в Культурном центре «Порт» состоится лекция «Обратная сторона русской попсы» московского музыкального критика Олега Кармунина.

Олег Кармунин – музыкальный журналист и критик, создатель и автор телеграм-канала «Русский шаффл», автор и ведущий YouTube-шоу «Истории русской попсы». В «Порту» Олег прочтет лекцию «Обратная сторона русской попсы», из которой посетители узнают, с чего начинал Макс Фадеев, кто на самом деле пел в Hi-Fi вместо Мити Фомина, в чем феномен группы «Руки вверх» и зачем у группы «Стрелки» было столько составов, а также о других представителях отечественной поп-сцены: Андрее Губине, Витасе и остальных звездах. Олег Кармунин расскажет про удивительные открытия, которые он сделал, пока разбирался в российской поп-музыке, изучению которой посвятил последние пять лет.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Концерт группы Космопорт17

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Самая космическая группа Сургута сыграет долгожданный сольник на самой космической площадке города. Знатные и стильные разбиватели сердечек (и не только), группа Космопорт17 ждет вас в Невесомости уже в эту субботу, 29 апреля. Эти четыре стильных юноши и шикарная девушка исполнят для вас прекрасную музыку, драйвовую и лиричную и заставят вас отжечь по полной программе.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 350, на входе: 500 рублей. 16+

30 апреля

Кукольный спектакль «Человек рассеянный»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

Совсем не просто жить в шумном мире рассеянному человеку. Он может в нем растеряться и потерять самого себя. Поэтому ему обязательно нужен верный друг, рядом с которым так хорошо помолчать и почитать любимые стихи. Приходите к нему в гости. Адрес известен: «Человек рассеянный с улицы Бассейной»!Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Пасхальный органный концерт

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 19:00.

Почувствовать радость Христова Воскресения в полной мере поможет Органный Пасхальный гала-концерт, который пройдет в католическом храме в рамках Московского Пасхального Фестиваля, организованного фондом «Искусство Добра».

В исполнении Марии Блажевич будут звучат классические органные сочинения Баха, Вивальди, Генделя - радостные и светлые, а также церковные духовные произведения в сопровождении органа исполнит вокальный ансамбль St. Josephe-capelle под управлением с. Валентины Новаковской.

Соло на скрипке исполнит Даниил Елькин.

Бронирование мест по телефону: 89058268521 (смс, мессенджеры). Рекомендуемая сумма пожертвований на входе: 500 рублей. 0+

Спектакль «Оркестр»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 15:00.

Действие спектакля по мотивам интеллектуальной пьесы Жана Ануя разворачивается на некоем заштатном курорте, постояльцев которого призван развлекать небольшой оркестр.

Каждый из оркестрантов рассказывает эпизоды своей жизни, заново проживая их перед зрителями. Но это не просто история одного оркестра, это история всего человечества, показанная под увеличительным стеклом во всей своей правде и неприглядности.

Любовь и ревность, молодость и старость, здравие и болезнь, верность и предательство, жизнь и смерть. Языком театра участники творческой лаборатории «Кулисы» рассказывают о нас самих и выражают эмоции, а языком музыки будят наши чувства. В «Оркестре» есть все: от самого неправдоподобного до исключительно реального.

«Оркестр» — это набор узнаваемых историй, принимаемых слишком близко к сердцу. Присмотритесь к оркестру — и вы отыщете в нём себя.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+

1 мая

Выставка «Тут Сургут»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Художники – участники выставки запечатлели Сургут на 430 году существования – его достопримечательности, интересные объекты, городскую среду. 30 авторов, 30 взглядов на город – устремленный в будущее и помнящий прошлое, спокойный и энергичный, суровый и яркий.

Большинство работ были созданы для настольной игры «Тут Сургут», разработанной Многофункциональным культурно-досуговым центром. Настольная игра-путеводитель знакомит с городом, его историей и современной жизнью, предлагает виртуальную прогулку по знаковым местам.

Выставка и игра, как единый проект, поддерживают важный для Сургута тренд – делать город привлекательнее для туристов, интереснее для горожан. Проект «Тут Сургут» работает с образами города, которые важны для его развития, наращивания потенциала, способствует воспитанию городского патриотизма.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+


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Сегодня в 10:40, просмотров: 31, комментариев: 0
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