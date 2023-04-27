В Сургуте в домах с наиболее частыми отклонениями качества воды проходит промывка сетей водоснабжения

В Сургуте планируют промыть более 28 км трубопроводов сетей водоснабжения до октября 2023 года. Для этого в городе были выявлены зоны с наиболее частыми отклонениями качества воды, сообщили во время штаба по городскому хозяйству.

«Выявили зоны с более частыми отклонениями качества воды, в апреле с них началась промывка водоводов. По октябрь 2023 года промоем более 28 км сетей. Есть вопросы к управляющим компаниям. В частности, в ЖК «Возрождение» много жалоб на воду, − отметил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский. − Управляющие организации подтвердили, что будут промыты внутридомовые системы. Системы холодного водоснабжения специфичны, они тупиковые. Поэтому требуются механические средства. К сожалению, не все управляющие компании укомплектованы необходимыми компрессорами. Мы наблюдаем картину, когда совершенно небольшого размера бытовой компрессор используется для этих целей, нет дренажей необходимых диаметров, чтобы обеспечить сброс промывочной воды. Получается, эта промывка создается больше для видимости».

Некоторые управляющие компании подчеркнули, что мероприятия по промывке выполняются, однако качественно их выполнить удается не всегда из-за того, что они не могут попасть в квартиры отдельных жильцов.

«Количество внеплановых промывок по обращениям жильцов увеличилось на 27%. Любая жалоба сопровождается выездом специалистов. Ситуация постоянно отслеживается, принимаются экстренные меры для стабилизации», − исполняющий обязанности директор СГМУП «Городские тепловые сети» Сергей Кузьминых.

Отметим, что всего за год поступило 749 обращений от сургутян по качеству воды. «Проблемы на сетях ресурсоснабжающей организации Горводоканала − 12%, на транспортных транзитных сетях «ГТС» − 20%, управляющие компания − 58%, или 510 некачественных проб. Будем помогать управляющим компаниям справляться с этой задачей», − добавил директор СГМУП «Горводоканал» Павел Павлов.

Напоминаем, ранее в Сургуте на улице Маяковского проходил ремонт муниципального водопровода с применением уникальной технологии.