Свыше 50% девятиклассников Сургута планируют сдавать экзамен по информатике

Свыше 50% выпускников девятых классов Сургута планируют сдавать экзамен по информатике. Этот предмет пользуется особой популярностью среди школьников. Всего же в государственной итоговой аттестации примут участие более 4700 девятиклассников городских школ, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«В этом году государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классов стартует 24 мая и продлится до 1 июля. Свыше 4700 девятиклассников уже готовятся к экзаменам по русскому языку, математике и предметам по выбору. В Сургуте для проведения экзаменов оборудовано 18 пунктов проведения экзаменов», - рассказали в пресс-службе.

24 мая выпускники сдают экзамены по истории, физике и биологии. Экзамены по обязательным предметам - русскому языку и математике - состоятся 6 и 9 июня.